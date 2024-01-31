عائد 30% !! شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة هتخليك مليونير “أعرف تفاصيل اكتر”

يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين عن شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة 2024 والتي تم الإعلان عنها في الاسابيع الاخيرة الماضية حيث أعلن البنك الأهلي عن الشهادة البلاتينية السنوية الجديدة والتي يصل عائدها السنوي إلى 27% كما أعلن البنك الأهلي عن العديد من الشهادات الدولارية ذات الخصائص المميزة ، وذلك بعد اجتماعي البنك المركزي المصري والذي أوصى كل من البنك الأهلي وبنك مصر بعمل شهادات ادخارية جديدة تفيد المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع سعر الدولار في الأيام الأخيرة الماضية.

شهادات البنك الاهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن مزايا الشهادة البلاتينية الجديدة التي تم الإعلان عنها في بداية شهر يناير الجاري ، حيث يصل عائد الشهادة الجديدة إلى 27% سنويًا بينما في حالة صرف العائد شهريًا يصل إلى 23% ، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة ، ويمكن لجميع عملاء البنك الأهلي المصري استرداد قيمة الشهادة المالية والتي تبدأ من 1000 جنيهًا ومضاعفاتها بعد مرور 6 أشهر من شراء الشهادة ، ويمكن شراء الشهادة من خلال خدمة الانترنت أو الموبايل البنكي أو من خلال زيارة فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات المختلفة.

ما هي شهادات البنك الاهلي بالعملة الأجنبية؟

يمكن شراء الكثير من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية من البنك الأهلي المصري وهي شهادات بلادي لمدة سنة واحدة ، وشهادة بلادي ثلاث سنوات ، وشهادة بلادي خمس سنوات ، وشهادة الأهلي فورًا الدولارية ، وشهادة الأهلي بلس الدولارية وتصل نسبة العائد الشهري بها إلى أكثر من 9%.