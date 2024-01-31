حقيقة تأجيل الدراسة في الترم الثاني 2024!! .. خبر هيفرح ملايين الطلاب والوزارة تحسم الأمر

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن حقيقة تأجيل الدراسة في الترم الثاني 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار غير صحيحة حول تأجيل الدراسة وبداية الترم الثاني ، كما أعلن المجلس الاعلى للجامعات عن بداية الترم الثاني في موعدها دون تأجيل وذلك يوم السبت الموافق العاشر من فبراير 2024 وذلك بعد انتهاء اجازة نصف العام.

حقيقة تأجيل الدراسة في الترم الثاني 2024

نفت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي جميع الأخبار المتداولة حول حقيقة تأجيل الدراسة في الترم الثاني 2024 وأكدت أن الترم الثاني في موعده حسب خطة وزارة التربية والتعليم الزمنية وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير القادم ، ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوع دراسي وينتهي الفصل الدراسي الثاني في نهاية شهر يونيو 2024 ،ومن الجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني يتخلله الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية.

موعد بداية الدراسة في الجامعات الترم الثاني 2024

بعد التأكد من عدم تأجيل الدراسة في الترم الثاني يبحث الكثير من طلاب الجامعات المصرية عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 في جميع الكليات العملية والنظرية ، ومن المحدد أن تستمر اجازة نصف العام لمدة 14 يوم حيث بدأت يوم السبت الماضي الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ويستغل طلاب المدارس والجامعات اجازة نصف العام في عمل الكثير من الانشطة المختلفة مثل زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب.