“وصل كام النهاردة؟”.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق السوداء وارتفاع رهيب في الأسعار

يبحث العديد من الأشخاص عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق السوداء، حيث أن السعر في البنوك المصرية يختلف بشكل كبير عن سعر الريال في السوق السوداء، وهنا من يعتمد على سعر البنوك وهناك فئة أخرى تعتمد على سعر السوق السوداء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

أعلنت البنوك المصرية عن سعر الريال السعودي اليوم، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على هذه الأسعار:

البنك المركزي: تم الإعلان عن سعر الريال السعودي في البنك المركزي حيث وصل سعر الشراء به إلى 8.22 جنيه أما بالنسبة لسعر البيع فقد وصل إلى 8.24 جنيه.

بنك مصر: وصل سعر شراء الريال السعودي في بنك مصر إلى 8.19 جنيه مصري، أما بالنسبة لسعر البيع فقد وصل إلى 8.22 جنيه.

البنك التجاري الدولي: إذا قمت بشار الريال السعودي من خلال البنك التجاري الدولي سوف تحصل عليه بسعر 8.18 جنيه، وإذا كنت ترغب في البيع فسوف تحصل على سعر 8.25 جنيه.

مصرف ابو ظبي الإسلامي: من خلال مصرف أبو ظبي الإسلامي سوف تقوم ببيع الريال السعودي بسعر 8.25 جنيه، أما بالنسبة لسعر الشراء فبلغ اليوم 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

تم الإعلان عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء منذ وقت قليل، والذي شهد ارتفاع كبير في وقت قصير للغاية مما أدى إلى أن يصل سعر الريال الواحد أمام الجنيه المصري إلى 18.6، أما بالنسبة لسعر الـ 5 ريال فقد وصل سعرهم إلى 92.8 جنيه مصري.