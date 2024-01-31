3اعدادي.. لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 باقي المحافظات عبر موقع نتيجة نت
ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 للترم الأول، حيث اعتمد عدد من المحافظين بالجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الأول، ومن أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور قامت الوزارة بإطلاق منصة إلكترونية يتم نشر جميع الخدمات التعليمية والتي من أبرزها النتائج.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024
لحظات قليلة تفصلنا عن كشف نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 بجميع المحافظات، فهناك 5 إدارات تعليمية أعلنت عن نتيجة الشهادة الإعدادية كما أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة عن استعدادها لرفع الكشوفات خلال اليوم وعلى صعيد آخر فلقد أكدت المديرية عن بدء فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 فبراير، وتستمر حتى 15 يوماً.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس
بإمكان الطلاب الإطلاع على نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو عن طريق بوابة التعليم الأساسي أو من خلال التوجه الى مقر المدرسة التي ينتمي الطالب إليها، ولكي تتمكن من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول يرجى اتباع التالي:
- الانتقال إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- تحديد المرحلة التعليمية أي الإعدادية.
- اختيار الصف الدراسي أي الثالث الإعدادي.
- تحديد الفصل الدراسي الأول.
- كتابة رقم جلوس الطالب.
- الضغط على أيقونة الاستعلام.
نسبة نجاح الصف الثالث الإعدادي 2024
بالمقارنة مع العام الماضي فإن نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام مرتفعة، وبحسب ما جاء من إحصائيّات المديريات التعليمية لكل المحافظات فإن نسبة النجاح جاءت على النحو التالي:
- حققت محافظة القاهرة نسبة 78.4%.
- استطاع طلاب محافظة الجيزة تحقيق أعلى نسبة نجاح حيث بلغت 80.08%.
- أما محافظة الإسكندرية سجلت 76.8%.
- شهدت محافظة الشرقية نجاحًا بنحو 79.5%.
- بينما سجلت محافظة الغربية 77.8%.
- بالإضافة إلى محافظة القليوبية وصلت نسبة النجاح فيها نحو 78.2%.
- أما محافظة الدقهلية 78.1%.
- وأخيرا محافظة المنوفية 76.7%.