أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام للطلاب المصريين في جميع أنحاء العالم، وأكدت أهمية التسجيل في الموقع المخصص قبل انتهاء موعد التقديم، وضعت وزارة التعليم موعد نهائي يوم السبت 15 أبريل الحالي للطلاب المصريين المسجلين في الخارج للاشتراك في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، نقدم لكم جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام للطلبة المصريين في الخارج 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام للطلبة المصريين في الخارج 2023

قامت وزارة التعليم بتخصيص البوابة الإلكترونية لطلابنا المتواجدين في الخارِج، هذه البوابة تسمح للطلاب المصريين في الخارج بالتسجيل لامتحانات نهاية فصل دراسي معيّن، من خلال استخدامهم لهذه المنصة، يجب مراعاة أن آخر موعد لتسجيل امتحانات منتصف شهر أبريل، ولا يمكن لأي طالب التسجيل بعد هذا التاريخ.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني، حيث أشارت إلى أنه تم فتح الموقع المخصص لعملية التسجيل منذ يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي وسوف يستمر حتى منتصف شهر أبريل الجاري.

تبدأ فحوص الفصل الدراسي الثاني للطلاب المصريين في الخارج في يوم السبت الموافق السادس من شهر مايو المقبل، وذلك حسب التقويم الزمني الذي تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم، وتم نشره على منصة إلكترونية.

أفادت وزارة التعليم بأنه سيتم تسليم الأصول الخاصة بمستندات التقديم باليد أو عبر البريد الممتاز مباشرة إلى الإدارة العامة للاختبارات، يجب أن يتم تعطيل نتائج الطلاب إذا لم يتم تقديم المستندات الأصلية أو إرسالها قبل الإعلان عن النتيجة، لا يسمح لأي طالب بأداء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج داخل مصر، وإذا حدثت مخالفة فإن ولي الأمر يتحمل المسؤولية القانونية بالكامل.