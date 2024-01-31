رابط أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة 124 عبر حكومة المواطن

كشفت وزارة الداخلية العراقية بأنه تم الإعلان عن قوائم أسماء المشمولين في نقل النفوس العراق للعام ٢٠٢٤ في العراق، ويُمكن الاطلاع على هذه الأسماء إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة حكومة المواطن الذي أطلقته وزارة الداخلية العراقية، وتتضمن القائمة المنشورة أسماء المستفيدين من دفعة شهر يناير للعام 2024.

أسماء نقل النفوس العراق 2024

يُعتبر برنامج نقل النفوس في العراق واحداً من البرامج الداعمة التي تُقدمها الحكومة للمواطنين المقيمين بها بصفة دائمة، وتُقدم الإعانة بناءً على معايير محددة للأهلية، وذلك بهدف ضمان حياة عزيزة للمواطنين داخل الدولة، أصبح الاستعلام عن كشوفات نقل النفوس الدفعة 124 لشهر يناير لعام 2024 متاحًا إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية للحكومة العراقية التي تخضع لإشراف وزارة الداخلية.

رابط نقل النفوس الوجبة 124 العراق

يمكن الاستعلام الآن عن أسماء نقل النفوس العراق الوجبة 124 من خلال الخطوات الآتية:-

الولوج إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للمواطن التابعة لوزارة الداخلية في العراق.

ثم يتم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم النقر على خيار بوابة الحكومة الإلكترونية للمواطنين.

تلي ذلك الضغط على خيار الاطلاع على قوائم نقل السجل المدني الجديدة في العراق.

إتمام عملية تعبئة جميع المعلومات اللازمة بدقة، والتي تشمل بيانات مثل رقم الهوية الوطنية واسم المستعمل.

بعد ذلك يتم النقر علي اختيار استعلام.

سيتم عرض جميع أسماء سجلات المواطنين المشمولين بالدفعة والقوائم المتعلقة بالدفعة الجديدة أمام المستخدم حينها.

شروط الحصول على وجبة نقل النفوس 2024