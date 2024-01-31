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بنسبة 40% “زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير” بقيمة 600 جنية لكل مستفيد
يتساءل كثير من المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص وأيضًا زيادة معاشات المتقاعدين ويتساءل المستفيدون عن حقيقة الأمر وحقيقة زيادة المعاشات بنسبة 15% وهذا ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.
زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024
قد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات لتصبح 1300 جنيه مصري بدلًا من 1000 جنيه وذلك لأصحاب المعاشات والأسر وليس لأصحاب معاشات تكافل وكرامة حيث كانت آخر زيادة في شهر أكتوبر وكانت بنسبة 15% ولهذا فلا يوجد زيادة أخرى على معاشات تكافل وكرامة لعام 2024
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2024
وضعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية معاش تكافل وكرامة المعاشات لإعانة المستفيدين على أعباء وأحمال الحياة وقد وضعت الهيئة عدة شروط للحصول على معاش تكافل وكرامة ومن أهم تلك الشروط مايلي :
- يجب أن يجلب المتقدم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به وبأسرته
- أن يقدم المستفيد من الدعم صورة من شهادة الميلاد الخاصة به وبأسرته.
- أن يقدم المستفيد من المعاش صورة من إقرار الوصاية بالأيتام
- أن يقدم المستفيد صورة من شهادة الطلاق أو الزواج
- أن يقدم المستفيد من الدعم صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة
أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة
- بنك ناصر الاجتماعي بكافة فروعه
- المحافظات الإلكترونية
- منافذ فوري حول الجمهورية
- ماكينات ال ATM في مختلف البنوك حول الجمهورية.
- مكاتب البريد حول الجمهورية
- يقدم أيضا البنك الأهلي خدمة أواي ويمكن صرف المعاش من خلالها.