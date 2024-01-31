يا سعدك يا هناك “قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024 بعد الزيادة الجديدة” شهر فبراير

مع اقتراب شهر فبراير 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان نصيب الفرد عل التموين 50 جنيهًا يحصل بها المواطن على زجاجة زيت واحدة وكيلو جرام واحد من السكر ، وتوفر وزارة التموين الكثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وخاصة بعد ارتفاع الكثير من أسعار السلع والمنتجات الغذائية في الأيام الاخيرة الماضية ، ولم تعلن الحكومة المصرية عن زيادات جديدة على نصيب الفرد عل التموين خلال شهر فبراير القادم.

قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024

يبلغ نصيب الفرد عل التموين 50 جنيهًا فقط وذلك حتى الفرد الرابع في البطاقة بينما يحصل الفرد الخامس وباقي الأفراد على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا للفرد ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم توفير أكثر من 32 سلعة يومية بأسعار مخفضة في الكثير من منافذ وزارة التموين على مستوى الجمهورية يصل عددها إلى 42 ألف منفذ تمويني ، وتم توفير السكر الحر للمواطنين في التموين بسعر 27 جنيهًا ، وتحصل الأسرة الواحدة على 2 كيلو جرام من السكر في الشهر.

موعد صرف تموين شهر فبراير 2024

يبدأ صرف السلع التموينية لشهر فبراير يوم الخميس القادم الموافق 1 فبراير 2024 في جميع محافظات الجمهورية ، ويتم توفير الكثير من السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة مثل الزيت والسكر والمكرونة والعدس والصلصة والتونة والملح ، كما أتاحت وزارة التموين إمكانية الحصول على السلع التموينية بدلًا من نقاط الخبز التي لم يتم الحصول عليها ، وذلك في ضوء توفير استهلاك الخبز.