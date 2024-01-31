كم نصيب الفرد على التموين 2024 شهر فبراير ؟!! بعد قرار الوزارة الجديد وزيادة الفرد لـ 100 جنية

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين للمصريين حتى تساعدهم على حمل أعباء الحياة وقد زاد البحث مؤخرًا عن نصيب الفرد على التموين مع اقتراب شهر فبراير ومع الزيادات الأخيرة في المعاشات يتساءل المصريون عن وجود زيادة على نصيب الفرد في بطاقة التموين أو لا وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول نصيب الفرد على بطاقة التموين.

كم نصيب الفرد على التموين 2024 شهر فبراير

يتساءل المستفيدون من التموين عن وجود زيادة في نصيب الفرد على البطاقة أم لا وقد أوضحت وزارة التموين أن نصيب الفرد على البطاقة يصل إلى 50 جنيهًا حتى 4 أفراد ولكل فرد ويكون لكل فرد على البطاقة زجاجة زيت حجم 800 ملي وتصل إلى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة وكيس مكرونة 800 جرام للبطاقة التي تحتوي على أقل من 4 أفراد وكيسي مكرونة حجم 800 ملي للبطاقة التي تحتوي على 4 أفراد فأكثر

أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين لشهر فبراير عام 2024