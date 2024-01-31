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كم نصيب الفرد على التموين 2024 شهر فبراير ؟!! بعد قرار الوزارة الجديد وزيادة الفرد لـ 100 جنية
تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين للمصريين حتى تساعدهم على حمل أعباء الحياة وقد زاد البحث مؤخرًا عن نصيب الفرد على التموين مع اقتراب شهر فبراير ومع الزيادات الأخيرة في المعاشات يتساءل المصريون عن وجود زيادة على نصيب الفرد في بطاقة التموين أو لا وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول نصيب الفرد على بطاقة التموين.
كم نصيب الفرد على التموين 2024 شهر فبراير
يتساءل المستفيدون من التموين عن وجود زيادة في نصيب الفرد على البطاقة أم لا وقد أوضحت وزارة التموين أن نصيب الفرد على البطاقة يصل إلى 50 جنيهًا حتى 4 أفراد ولكل فرد ويكون لكل فرد على البطاقة زجاجة زيت حجم 800 ملي وتصل إلى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة وكيس مكرونة 800 جرام للبطاقة التي تحتوي على أقل من 4 أفراد وكيسي مكرونة حجم 800 ملي للبطاقة التي تحتوي على 4 أفراد فأكثر
أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين لشهر فبراير عام 2024
- يأتي سعر السكر المعبأ في بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيهًا وهذا للحجم 1كجم
- أما الزيت الخليط بحجم 800 مللي فيأتي بسعر 30 جنيهًا مصريًا
- أما علبة مرقة دجاج فتأتي بسعر 6 جنيهات مصرية
- مكرونة 800 جرام فتأتي بسعر 13 جنيهًا مصريًا
- مكرونة 400 جرام فتأتي بسعر 6.5 جنيهات مصرية
- أما الفول المعبأ 500 جرام فيأتي بسعر 9 جنيهات مصرية.
- أما الشاي الناعم بحجم 40 جرامًا فيأتي سعره على البطاقة 5 جنيهات مصري.
- أما الصلصة 300 جرام فتأتي بسعر 8 جنيهات مصرية.
- التونة المفتتة والتي تزن 140 جرامًا فيكون سعرها 18 جنيهًا مصريًا.