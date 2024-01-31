الناس هتمسك دولارات بعدين “توقعات ليلي عبد اللطيف عن مصر” وفرحة الشعب المصري

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الاخيرة الماضية عن توقعات ليلي عبد اللطيف عن مصر وذلك بعد ظهورها خلال الأيام الماضية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية عبر قناة MBC مصر حيث ذكرت ليلي عبداللطيف العرافة اللبنانية الكثير من التوقعات الخاصة بالاقتصاد المصري و رؤيتها للجنيه المصري والرئيس السيسي خلال عام 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن آخر ما صرحت عنه ليلى عبداللطيف عن مصر.

توقعات ليلي عبد اللطيف عن مصر

وجه الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية الكثير من الاسئلة لضيفته “ليلى عبداللطيف” عن حالة مصر الاقتصادية في العام الجديد وذكرت العرافة أن الجنيه المصري يشهد انخفضًا كبيرًا أمام الدولار الامريكي ولكن ينتعش الاقتصاد المصري بسبب مساعدة الاشقاء العرب في دول الخليج العربي للاقتصاد المصري ، كما صرحت ليلى عبد اللطيف بازدهار الصناعي المصرية والزراعة ، وتنتشر صناعة السيارات في مصر خلال الفترة القادمة.

ماذا قالت ليلى عبداللطيف عن الاقتصاد المصري 2024؟

ذكرت ليلى عبداللطيف في تصريحها الأخير أن الاقتصاد المصري يشهد تطور كبير خلال الفترة القادمة ، وأن مصر ستبقى قوية ولن ينال الكثير من الأعداء من الجيش المصري ، وتوقعت أن الجيش المصري يبقى قويًا ويحمي الكثير من البلاد العربية في الفترة القادمة ، كما توقعت زيادة أسعار المباني والأراضي ، مع ارتفاع أسعار الكثير من السلع الغذائية والمنتجات في مصر خلال عام 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن ما ذكرته ليلى عبداللطيف هو توقعات فقط تميل للصواب أو الخطأ ولا يستطيع احد معرف الغيب ، ولكن الله وحده هو من يعلم الغيب.