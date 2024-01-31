إعلان أول “مسلسلات رمضان 2024 الجديدة” مواعيد النزول والقنوات الناقلة بالكامل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من محبي المسلسلات الرمضانية عن مسلسلات رمضان 2024 حيث أعلنت جميع الشركات والكثير من الممثلين المصريين والعرب عن أعمالهم الفنية والدراما خلال موسم رمضان 2024 ومن المتوقع أن يشهد السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المختلفة لمختلف الفنانين وتتنوع الكثير من المسلسلات الرمضانية هذا العام وخلال السطور التالية نكشف عن جميع المسلسلات التي يتم تحضيرها لموسم رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

أعلن الكثير من الفنانين المصريين والعرب عن أعمالهم القادمة خلال موسم رمضان 2024 حيث يحضر جميع الفنانين لأعمال شهر رمضان خلال الفترة الحالية ويتم تصوير الأعمال الدرامية في مصر والعالم العربي ، وتشهد المملكة العربية السعودية الكثير من تصوير المسلسلات الرمضانية هذا العام.

تم الانتهاء من تصوير الكثير من مشاهد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن من بطولة الفنان أحمد مكي ، ويعتبر مسلسل الكبير أوي من أهم المسلسلات الكوميدية التي تشارك في السباق الرمضاني منذ الكثير من السنوات.

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبدالرازق.

مسلسل مسار اجابر بطولة أحمد داش وعصام عمر.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

تتنوع المسلسلات الرمضانية هذا العام بين الاكشن والرومانسي والدراما والمسلات الاجتماعية والمسلسلات الكوميدية وإليكم قائمة بالمسلسلات الرمضانية التي تم الإعلان عنها حتى الآن.