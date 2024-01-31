بنسبة 40% !! حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 لهذه الفئات بمناسبة شهر رمضان

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الكثير من الاخبار حول زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال شهر فبراير 2024 ، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة الماضية ، وقد اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

حسب ما جاء في بيان وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا زيادات جديدة على معاشات تكافل وكرامة خلال شهر فبراير 2024 ، ومن المتوقع أن يتم رفع وتحسين جميع دخل العاملين بالدولة مع بداية الموازنة العامة الجديدة في الدولة خلال شهر يوليو 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال شهر سبتمبر الماضي بقرار من رئيس الجمهورية ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024

بعد التعرف على حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين المستحقين معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف شهر فبراير القادم حيث من المحدد أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي ، ويمكن صرف معاشات تكافل وكرامة من جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب هيئة البريد المصري.