كم فائدة شهادات البنك الأهلي الجديدة ؟ .. تعرف على تفاصيل الشراء

أشخاص عديدة تتساءل كم فائدة شهادات البنك الأهلي الجديدة ء وهذا عقب الإعلان عن شهادات ادخارية جديدة من قبل البنك الاهلي المصري، إذ أنه طرح شهادات ادخار ذات فائدة 19٪، وأيضًا شهادات ادخار بفائدة 22٪، ومن المعروف أن الشهادات الاولى ذات الفائدة 19٪ تكون ثابتة، وذلك إلى ثلاثة أعوام، ونوع آخر لكن يكون متناقض، سنتعرف عليه سويًا، لهذا المقال، إذ أن هناك العديد من الأشخاص يرغبون في معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بتلك الشهادات.

كم فائدة شهادات البنك الأهلي الجديدة

حينما قام البنك الأهلي المصري، بطرح شهادات ادخارية، للمدة الخاصة بها ثلاث سنوات، والأشخاص يتساءلون عن كم فائدة شهادات البنك الأهلي الجديدة ، فمن الجدير بالذكر أن تلك الشهادات تكون بعائد 22%، ويتم صرفه بصورة شهرية، أو فائدة حوالي 19%، ويتم صرفها كذلك بصورة شهرية، ومن الجدير بالذكر أن ذلك قد جاء بالمزامنة مع رفع ثمن الفائدة بحوالي 200 نقطة، وكما قلنا إن هناك شهادات ذات فائدة 19٪، تكون ثابتة حتى 3 أعوام، في حين أن النوع الآخر من الشهادات ذات الفائدة 22٪ تكون متناقضة، لكنها بالمثل كالشهادات الاولى حتى ثلاثة أعوام، إذ أن العام الأول يكون بفائدة 22٪، والثاني، 18٪، في حين أن العام الثالث يكون بفائدة 16٪،

شهادات إدخار البنك الاهلي بعائد 25٪

في الواقع أن البنك الأهلي قام بطرح شهادة ادخار المدة المتعلقة بها هي سنة واحدة فحسب، وذلك بفائدة 25%، يتم صرفها في آخر المدة، أو ما يقرب من حوالي 22.5% فائدة، يتم صرفها بصورة شهرية، 4 يناير الذي مضى، واشتمل القرار الخاص بشهادات الادخار المتعلقة بالبنك الأهلي، زيادة السعر الخاص بالائتمان والخصم، وذلك بواقع 300 نقطة، ليبلغ حتى 16.75٪.