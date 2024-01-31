تأخير الرواتب للدفعة الـ 75!! كم يوم باقي على صرف حساب المواطن 2024 .. الموارد تكشف

برنامج حساب المواطن هو مبادرة رائدة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برعاية سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهدف إلى دعم وتمكين المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة يأتي هذا البرنامج في إطار جهود المملكة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

كم يوم باقي على صرف حساب المواطن 2024

مع ظهور أهلية حساب المواطن للدفعة الخاصة بشهر فبراير 2024 يترقب الكثيرون موعد نزول الدفعة 75 في حسابات المستفيدين. وكما هو معروف يتم إيداع راتب حساب المواطن في حساب الآيبان البنكي للمستفيد في اليوم 10 من كل شهر ميلادي ما لم يتزامن مع يوم إجازة رسمية وفي هذا الشهر من المتوقع أن يصادف اليوم السبت لذا يتوقع أن يتم إيداع الدفعات ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 يشير هذا الدعم المالي إلى جهود المملكة في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز التوازن في الاقتصاد الوطني.

للاستعلام عن أهلية الحساب المواطن2024

يتوجب عليك القيام بعملية تسجيل الدخول عبر بوابة الخدمة باستخدام النفاذ الوطني أو رقم الهوية وكلمة المرور بمجرد الدخول يمكنك الوصول إلى خيار “دراسة الأهلية” حيث ستظهر لك معلومة حول مؤهليتك للدعم إذا كنت مؤهلا ستقوم الدفعة المحددة بالتحويل إلى حسابك في الموعد المعلن عنه لإيداع الدفعات وفي حالة عدم التأهل يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية خلال المواعيد المعلن عنها ولديك فترة تصل إلى 90 يوما لتقديم الاعتراض.