القنوات الناقلة و مواعيد مسابقة طائر السعيدة في رمضان 2024 “هنـــا” .. اشترك وكن أول الفائزين

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل العديد من الناس عبر موقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد مسابقة طائرة السعودية التي عملاها دائما في شهر رمضان المبارك ويتنافس العديد من الناس على الجائزة التي تقدر بمبالغ مالية ويتم تقديم هذه المسابقة من قبل مايا العبسي الاعلامية المشهورة عن طريق تجولها في شوارع مدينة السعودية وتقوم بطرح الاسئله على الناس بشكل عشوائي ومن يعرف الإجابة يفوز بمبلغ مالي كبير ويمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاشتراك في هذه المسابقة حيث يتساءل العديد من الناس عبر موقع التواصل الاجتماعي عن المواعيد التي تم تحديدها للمسابقة التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال.

مواعيد مسابقة طائر السعيدة في رمضان 2024

تم الاعلان مؤخرا عن رابط يمكن من خلاله لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاشتراك في مسابقة السعيدة في رمضان لعام 2024 حيث تم التأكيد أن جميع البيانات يتم أخذها بمنتهى الشفافية ولا يكن هناك انحياز لاي احد من الفائزين ويتم دفع المبلغ المالي لمن يقدر على إجابة السؤال المطروح عليه حيث انه لم يتم الاعلان حتى الان عن مواعيد المسابقة على الرغم من ان باقي على شهر رمضان أقل من 50 يوم والى الان ينتظر العديد من الناس ان يتم الاعلان عن مواعيد المسابقة يقومون بالاشتراك بها وهناك من الناس من قام بالاشتراك في العام الماضي رمضان 2023 ويريد الاشتراك مرة اخرى لرمضان عام 2024 وسوف يتم الاعلان قريبا عن المواعيد بعد تحديدها مباشرة للاشتراك في مسابقة طائرة السعيدة في رمضان 2024