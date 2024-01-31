مبروك للجميع.. رابط نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2024 في الأردن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية

تعتبر نتائج التوجيهي من أهم النتائج الدراسية الموجودة في الأردن، ويتساءل عنها كافة الطلاب بعد انتهاء الاختبارات، ويتم التساؤل على رابط نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2024 في الأردن ليتمكنوا من استخراج النتيجة والتعرف على مستواهم التعليمي، وتحديد رحلتهم التعليمية في اختيار الجامعة المناسبة لهم، وقد أوضحت وزارة التعليم الأردنية كافه التفاصيل التي تخص نتائج التوجيهي تابع معنا.

رابط نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2024 في الأردن

بعد أن تزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور على رابط نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2024 في الأردن أوضحت وزارة التعليم أنه تم رصد كافة الدرجات على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، ويمكنك اتباع الخطوات التالية في الاستعلام:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم الأردنية منن خلال الضغط على الرابط

الضغط على نتائج الطلاب من الشاشة الأولية، واختيار استعلام على نتائج التوجيهي 2024.

يطلب الموقع تحديد تخصص الطالب سواء كان علمي او ادبي، ويجب على الشخص تسجيل المحافظة التابع لها مدرسة الطالب.

ثم يتم تسجيل رقم الجلوس علي الموقع، والضغط على عرض النتيجة ستجد كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة على الشاشة.

ما هي ضوابط التسجيل في الاختبار التكميلي

أوضحت وزارة التعليم الأردنية بأنه يجب توافر بعض الشروط لدى الطالب التي يود الانضمام إلى الاختبار التكميلي الخاص بالثانوية العامة، وتتلخص هذه الشروط في الآتي: