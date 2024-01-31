استقبل حالًا “تردد قناة MBC الجديد” وشاهد المسلسلات الجديدة الرمضانية بأعلى جودة

يشغل موضوع تردد MBC الجديد لعام 2024 اهتمام عدد كبير من المتابعين حيث يعتبر هذا التردد الجديد مفتاحاً لتحسين جودة الصورة والصوت على جميع الأقمار الصناعية وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود MBC لتقديم تجربة مشاهدة أكثر تميزا وراحة.

تردد قناة MBC

القناة MBC تسعى دائما لتحديث تردداتها بهدف تقديم محتوى ذو جودة عالية للمشاهدين ومع ازدياد عمليات البحث عن التردد الجديد يرجى الانتظار بفارغ الصبر للحصول على أحدث المعلومات حول الترددات وجداول البرامج والمسلسلات.

تردد قناة MBC على النايل سات:

التردد:11470

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:4/3

تردد قناة MBC العراق على النايل سات:

التردد:27500

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

تردد قناة MBC الكرتون على النايل سات:

التردد: 11475

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

تردد قناة MBC دراما على النايل سات:

التردد:11470

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

أفضل البرامج التي قدمتها تعرض على قناة MBC