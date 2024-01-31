تردد القنوات
استقبل حالًا “تردد قناة MBC الجديد” وشاهد المسلسلات الجديدة الرمضانية بأعلى جودة
يشغل موضوع تردد MBC الجديد لعام 2024 اهتمام عدد كبير من المتابعين حيث يعتبر هذا التردد الجديد مفتاحاً لتحسين جودة الصورة والصوت على جميع الأقمار الصناعية وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود MBC لتقديم تجربة مشاهدة أكثر تميزا وراحة.
تردد قناة MBC
القناة MBC تسعى دائما لتحديث تردداتها بهدف تقديم محتوى ذو جودة عالية للمشاهدين ومع ازدياد عمليات البحث عن التردد الجديد يرجى الانتظار بفارغ الصبر للحصول على أحدث المعلومات حول الترددات وجداول البرامج والمسلسلات.
تردد قناة MBC على النايل سات:
- التردد:11470
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ:4/3
تردد قناة MBC العراق على النايل سات:
- التردد:27500
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
تردد قناة MBC الكرتون على النايل سات:
- التردد: 11475
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
تردد قناة MBC دراما على النايل سات:
- التردد:11470
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
أفضل البرامج التي قدمتها تعرض على قناة MBC
- برنامج “أراب آيدول”:
- تميز برنامج “أراب آيدول” بمفهومه الفريد كمسابقة غنائية تهدف إلى اكتشاف أبرز المواهب الصوتية في العالم العربي انطلق الموسم الأول في عام 2011
- برنامج “ذا فويس”:
- يعتبر “ذا فويس” من أبرز البرامج الغنائية حيث يتنافس المشتركون لاختيار أفضل صوت غنائي انطلق الموسم الأول في عام 2012
- برنامج “ذا فويس كيدز”
- يمثل “ذا فويس كيدز” مسابقة غنائية مثيرة موجهة للأطفال حيث بدأ الموسم الأول في عام 2016.