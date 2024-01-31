بدون تشفير أو تقطيع “إشارة قوية وجودة عالية” .. تردد قناة الغد الجديد على جميع الأقمار الصناعية

يبحث العديد من المواطنين في مصر والوطن العربي في الايام الاخيرة الماضية عن تردد قناة الغد، لمتابعة الاخبار في مصر والوطن العربي والعالم باستمرار ، حيث تعد قناة الغد من القنوات المميزة في نقل الاخبار بكل شفافية وبجودة عالية وفي السطور القادمة سنوضح لكم تردد قناة الغد واشهر البرامج التي تبثها قناة الغد بواسطة مذيعين على مستوى عالي من المهنية والاحترافية الاعلامية فتابعوا معنا.

تردد قناة الغد

قناة الغد هي قناة مصرية تبث من جمهورية مصر العربية في مصر ولندن , وتقدم قناة الغد برامج عديدة ومتنوعة ثقافية واخبارية غرضها نشر الثقافة والمعرفة ، وتقوم القناة ببث البرامج السياسية والاستثمارية والمعرفية وتقديم محتوى اخباري الى جميع دول العالم وفي السطور القادمة سنعرض لكم تردد قناة الغد على مختلف الاقمار الصناعية :

تردد قناة الغد عل القمر الصناعي نايل سات:-

تردد القناة هو : 11900 .

استقطاب القناة هو : عمودي .

معدل ترميز القناة هو : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو : 6/5 .

الجودة هي : HD .

التشفير هو : مجانية .

برامج قناة الغد