«ماذا حدث لنديم» نهاية مسلسل حالة خاصة الحلقة 9.10 علي منصة watch it

بعد عرض الحلقة الأخيرة والكشف عن نهاية مسلسل حالة خاصة، تم معرفة مصير كل شخصية من الشخصيات، وقام عدد كبير من المشاهدين بالبحث عن التفاصيل التي توضح ما وصل إليه نديم، وهل استطاع تحقيق حلم والدته وأثبت لعمه أنه ناجح أم لا، ومسلسل حالة خاصة هو من المسلسلات القصيرة التي يتم عرضها على المنصات الإلكترونية الخاصة بمشاهد الأعمال الدرامية.

نهاية مسلسل حالة خاصة

بعد عرض آخر حلقات المسلسل الشهير حالة خاصة، يبحث الكثير من المتابعين عن نهاية مسلسل حالة خاصة، ومسلسل حالة خاصة من المسلسلات القصيرة التي اهتمت بتسليط الضوء على المصابين بأحد الأمراض النفسية، حيث يقوم المسلسل بلفت الانتباه إلى مرضى التوحد من خلال بطل العمل نديم، المصاب بمرض التوحد واستطاع أن يتغلب على مرضه وتفوق في دراسته وعمله حتى أصبح محامي ناجح، ومن أهم أحداث الحلقة الأخيرة:

انفصال أماني النجار عن زوجها بعد مواجهته باستمرار خيانته لها.

قيام نديم بفتح المكتب الخاص به لكي يمارس مهنة المحاماة بعدما حصل على التدريب الكافي في مكتب أماني النجار.

كشفت رام الله أنها تكن لنديم مشاعر الحب وأنها لا تريد الانفصال عنه.

قيام أماني بمساعدة نديم من خلال إرسال بعض القضايا إلى مكتبه.

تعرض علي ابن أماني للتنمر من زملائه خلال مشاركته في عرض مسرحي للمدرسة وقيام نديم بمساعدته من أجل التغلب على ذلك وأنه يحب نفسه كما هي ويثق بها.

الممثلين المشاركين في حالة خاصة

يتميز مسلسل حالة خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب والذين أبدع كل منهم في أداء الشخصية التي يقوم بها إضافة إلى مجموعة من الممثلين الكبار، ومن أهم ممثلي العمل: