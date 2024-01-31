اتفرج عليها في التوقيت ده “موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ 9و10” والقنوات الناقلة

يتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة التاسعة والعاشرة حيث ان مسلسل حالة خاصة تم عرض ثماني حلقات فقط منهم ومع كل عرض حلقة يزداد فضول الجمهور برؤية الحلقة الجديدة حيث ان المسلسل حقق نجاحا كبيرا جدا في فترة قصيرة وقدر أن يحظى على الملايين من المشاهدات منذ بداية عرضه ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة التاسعة والعاشرة تابعوا معي.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ 9و10

مسلسل حالة خاصة هو مسلسل مصري يقوم بتأدية الدور البطولة به الفنان الشاب طه دسوقي ويشارك في البطولة الفنانة غادة عادل حيث ان المسلسل قادر على تحقيق نجاح كبير جدا بسبب القضية المهمة التي يناقشها المسلسل وهي قضية التوحيد التي أصابت العديد من الشباب ويناقش ايضا التمرد الذي يتعرض له ذوي الاحتياجات الخاصة من جانب الأصدقاء وحتى الأقارب ويناقش ايضا ان المتوحد يمكنه ان يقوم بالعديد من المهام ويمكن ايضا ان يكون لديه قدرات خاصة تجعله متميز من بين بقية الناس ويمكنكم مشاهده مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 و 10 في تمام الساعة 12:00 مساء بتوقيت مصر يوم الأربعاء الموافق 31 يناير عام 2024 مقادير بالذكر أن الحلقة الثامنة من مسلسل حالة خاصة شهدت ذهاب الفنانة هاجر التي تؤدي دور رام الله الى زوج غادة عادل واخبرته بانها تزوجت ورأت الفنانة غادة عادل التي تلعب دور اماني النجار المأذون والشهود بصحبة رام الله خارجون من الاستوديو.