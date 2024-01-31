ظهرت حالًا “نتائج الصف الاول الثانوي 2024” .. متاحة في جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم

يبحث في الأيام الأخيرة طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 عن نتيجة الامتحانات التي قاموا بتأديتها , حيث أنهى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي , وبدأت بعدها مباشرة اجازة منتصف العام والتي ستستمر لمدة أسبوعين , ويبدأ بعدها الترم الثاني يوم 10 من شهر فبراير 2024 وتستمر الدراسة للصف الأول الثانوي الترم الثاني لمدة 14 أسبوعا بعدها تبدأ امتحانات نهاية العام , ومن ثم اجازة نهاية العام ، ويتساءل الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الصف الأول الثانوي عن الموقع الذي من خلاله يمكنهم الحصول على درجاتهم وفي السطور القادمة سنوضح لكم.

نتائج الصف الاول الثانوي 2024

يتم الاعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي في الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق لجميع المواد ويمكن للطلاب والطالبات في الصف الاول الثانوي للترم الاول الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم ومعرفة الدرجات في جميع المواد وهي اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى , واللغة الأجنبية الثانية ، ومادة الأحياء، ومادة الفيزياء، ومادة التاريخ , ومادة الجغرافيا، ومادة علم النفس, ومادة الفلسفة، ومادة الرياضيات بأقسامها (الجبر والهندسة والاحصاء والديناميكا ), وفي هذه السطور سنقدم لكم خطوات كيفية الاستعلام عن النتيجة للصف الاول الثانوي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم, ويمكنكم اتباع الخطوات التالية: