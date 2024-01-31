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اهم حاجه كراسة الشروط “خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي” بمقدم 10 ألف جنية بس
يريد العديد من المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل معرفة خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي بعد ان تم الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي ومنذ ذلك الوقت وتزايدت عملية البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي عن الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها حجز شقق الاسكان الاجتماعي هي توفر وحدات سكنية لجميع المصريين وبامكانكم من خلال هذا المقال الاطلاع على خطوات الحجز بها تابعوا معي.
خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي
يمكن الان لجميع المواطنين في مصر حجز شقة في الاسكان الاجتماعي ولكن هناك عدة خطوات يجب اتباعها حتى يتم الحجز بنجاح يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:
- قم اولا بمتابعة الإعلانات التي يتم تنزيلها من قبل وزارة الاسكان الاجتماعي وقام بالاطلاع على كراسة الشروط المعروضة بها.
- يجب عليك أن تكون على علم بالمدن التي يتوافر بها وحدات سكنية.
- قم بالدخول الى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط .
- بعد الدخول على الرابط قم بملء جميع المعلومات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.
- قم بتحديد المحافظة التي تريد الالتحاق بوحدة سكنية بها.
- قم بدفع مقدم جدية الحجز المطلوب منك.
- بعد التأكد هل من قراءة كراسة الشروط جيدا والموافقة عليها وملا جميع البيانات بشكل صحيح انقر على ايقونة موافق حتى يتم إرسال الطلب.
- سوف يتم الاطلاع على طلبك من قبل إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي وسوف يتم الرد عليك في حالة القبول أو الرفض مع ذكر السبب في حالة الرفض.