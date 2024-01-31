“اعرف هتقبض كام؟؟”.. خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالزيادة الجديدة عبر موقع وزارة المالية العراقية

يبحث العديد من المواطنين بالعراق عن خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد إعلان وزارة المالية بالعراق عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين قد تصل إلى 100 ألف دينار لمن يحصلون على راتب تقاعد يصل إلى مليون دينار تقاعد، كما أشارت أيضا إلى وجود زيادة برواتب المهندسين تتراوح مابين 150 حتى 500 دينار عراقي، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عم زيادة رواتب المتقاعدين، تابعونا لمعرفة المزيد.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024

حان الآن توضيح خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 التي سوف تقررها وزارة المالية بداية من شهر فبراير، وهي :

الولوج إلى موقع وزارة المالية العراقية.

الدخول إلى الموقع من خلال إدخال البيانات.

الانتقال إلى قائمة الخدمات.

النقر على خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر فبراير.

اكتب بعد ذلك بيانات المتقاعد مثل الاسم ورقم بطاقته الشخصية.

انقر على زر الاستعلام.

ومن ثم سوف يظهر الراتب الذي يخص المتقاعدين إلى جانب الزيادة.

شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين 2024

أوضحت وزارة المالية شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، وهي :

أن يكون المتقاعدين من المواطنين العراقيين ويمتلكون الجنسية العراقية.

أن يسدد كافة الاشتراكات بشكل شهري من أجل الحصول على راتب التقاعد.

أن يتراوح عمر المتقاعد حوالي 70 عاما.

أن يمتلك أيضًا حساب مصرفي للحصول على الراتب من برنامج التقاعد.

أن تتراوح أيضا المدة التي أمضاها في الخدمة من 20 عاما فأكثر.

تجهيز كافة الأوراق المطلوبة للحصول على راتب المتقاعد.

أن يستوفي كافة الشروط المطلوبة للحصول على راتب المتقاعد.

وبذلك يستطيع المتقاعدين الاستفادة من زيادة راتب المتقاعد من خلال استيفاء الشروط السابقة وتقديم الأوراق اللازمة لذلك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024

من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين 2024 لشهر فبراير لكافة المستفيدين بداية من غدا الخميس، حيث يتم صرف الراتب في الاول من كل شهر ميلادي، وأوضحت وزارة المالية العراقية أن رواتب المتقاعدين قد زادت بنحو 100 ألف دينار عراقي في ظل ما تشهده العراق من ظروف سيئة.