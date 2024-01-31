ظهرت هنا.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 عبر موقع نتيجه نت

مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اعتمدت الفترة الماضية امتحانات المرحلة الإعدادية من الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، والتي بدأت 2/1/2024 واستمرت حتى 23/1/2024، وعلى ذلك قامت الشهادة الإعدادية امتحاناتها في اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير واستمرت حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، ومنذ أن انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية ازدادت معدلات البحث من كافة الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية على محركات البحث للاستعلام عن ظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024

اليوم الموافق 1/2/2024، اعتمد محافظة الإسكندرية اللواء محمد الشريف نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بالاسم ورقم الجلوس، حيث إن عدد طلاب وطالبات الشهاده الاعداديه المتقدمين إلى الامتحانات 104000 طالب وطالبة، حضر منهم فقط 103420 طالب وطالبة، وبعد أن انتهت من مرحلة تصحيح نماذج الامتحانات وفي حضور مدير مديريه التربيه والتعليم بالاسكندريه تم رصد نسب النجاح التي بلغت 83.6 % على أن إجمالي عدد الحاصلين 50 % فأكثر، وهذا يعني أن عدد الطلاب البالغين 86490 طالب وطالبة.

رابط الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه الفصل الدراسي الأول في الاسكندريه 2024

الآن يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالاسكندرية، الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه الفصل الدراسى الاول بمحافظة الاسكندرية على منصة التعليم الأساسي في مصر، ولذلك سوف نوضح لكم رابط الاستعلام، ولكن على طالب وطالبه الاعداديه اتباع بعض الخطوات التالية: