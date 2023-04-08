تحديثات جديدة تفرضها الموارد البشرية بشأن برنامج حساب المواطن 2023

يقوم الأشخاص بالبحث عن جميع ما يخص برنامج حساب المواطن السعودي وموعد الصرف الخاص بشهر رمضان الكريم، حيث أن الموارد البشرية بينت أن الصرف يتم باليوم العاشر الميلادي، لكن قد يتباين هذا الموعد عن كل شهر، وذلك لاختلاف أيام الأسبوع باليوم العاشر، فمن الممكن أن يصادف هذا اليوم، الجمعة أو السبت، ويكون عطلة رسمية، ومن ثم يتم تغيير موعد الصرف.

برنامج حساب المواطن

في الحقيقة أن برنامج حساب المواطن يكون برنامجًا حكوميًا سعوديًا، وهو من بين البرامج الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أنه يستهدف فحسب جميع الفئات التي تحتاج إلى الدعم، فمثلًا الأسر الأكثر احتياجًا للدعم، ولكن على حسب شروط معينة تم تحديدها من قبل الوزارة للاستفادة من الدعم، فمن ضمن هذه الشروط، شرط الجنسية السعودية.

موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن

من المعروف أن الموعد الخاص بصرف حساب المواطن يكون باستمرار باليوم العاشر من كل شهر ميلاديًا، لكن كما ذكرنا في السابق أن هذا الموعد قد يكون مختلفًا إن صادف يوم الجمعة أو السبت، فحينها يتم الحل موعد الصرف، أو أن يتم تقديم هذا اليوم، لكن من الجدير بالذكر أن شهر أبريل الجاري سوف يصادف اليوم العاشر الميلادي به يوم الإثنين.

كما أنه من المعروف أن يوم الإثنين لا يكون عطلة رسمية، لهذا السبب سيتم الصرف بالموعد الأساسي والمحدد من قبل الموارد البشرية، أب أن الصرف سيكون في اليوم الموافق من 10 أبريل 2023م، بجميع الحسابات البنكية التي تتعلق بالمستفيدين من البرنامج