نزلت حالًا “نتائج الصف الاول والثاني الثانوي 2024” .. خطوات التظلمات على الدرجات

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية على أنه سيتم اعلان نتيجة الصف الاول والصف الثاني الثانوي فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات , موضحة أنه سيتم الاعلان عنها في وقتها المحدد بعد ضم درجات الامتحان الورقي مع درجات الامتحان الالكتروني .

نتائج الصف الاول والثاني الثانوي 2024

يتم الاعلان عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي في الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق لجميع المواد ويمكن للطلاب والطالبات في الصف الاول والثاني الثانوي للترم الاول الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم ومعرفة الدرجات في جميع المواد وهي اللغة العربية ومجموعها من 50 درجة مقسمه 34 درجة من الامتحان الالكتروني و6درجات ورقي ودرجتان التزام ودرجتان سلوك ، واللغة الأجنبية الأولى مجموعها من 40 درجة مقسمه 27 الكتروني ,و5ورقي و4 درجات التزام وسلوك , واللغة الأجنبية الثانية مجموعها 30 درجة منها 20 الكتروني والباقي ورقي وسلوك والتزام ، ومادة الأحياء، ومادة الفيزياء، ومادة التاريخ , ومادة الجغرافيا، ومادة علم النفس, ومادة الفلسفة، ومادة الرياضيات بأقسامها (الجبر والهندسة والاحصاء والديناميكا ) ومجموعهم 40 درجة مقسمه عليهم الكتروني وورقي , وفي هذه السطور سنقدم لكم خطوات كيفية الاستعلام عن النتيجة للصف الاول والثاني الثانوي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم, ويمكنكم اتباع الخطوات التالية: