اعرف المعاد امتى والأماكن كمان “معارض اهلا رمضان 2024” بتخفيضات حتى 90% على السلع

معارض اهلا رمضان 2024باتت الأيام معدودة حتى نستقبل شهر رمضان الكريم، الذي يشهد إقبالا متزايدا على عمليات الشراء والتسوق لتأمين السلع والمنتجات الغذائية اللازمة، تتجه أنظار المواطنين نحو افتتاح معارض “أهلا رمضان”، هذه الفعاليات التي تعتبر وجهة أساسية توفر مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الضرورية خلال شهر الصوم، وذلك بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق العادية.

معارض اهلا رمضان 2024

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن معارض “أهلا رمضان” ستنطلق في منتصف شهر فبراير للعام 2024، وستستمر لمدة شهر كامل، وأكد المصيلحي أنه سيتم تخصيص معرض رئيسي في كل محافظة بالإضافة إلى على الأقل 3 معارض إضافية، وسيتم توفير الشوادر والسيارات المتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين، وأشار المصيلحي إلى وجود تعاون مشترك بين المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتجهيز المساحات المخصصة لمعارض “أهلا رمضان”، بهدف زيادة الإمكانيات وتوفير مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية، وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة ستشارك في هذه المعارض في جميع المحافظات، مع التركيز على تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية المتاحة للمواطنين.

معارض اهلا رمضان 2024

وفي سياق متصل، أكد أنه سيتم طرح “كوبونات” بفئات متنوعة تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 300 جنيه، للشراء من قبل المواطنين أو أي جهة ترغب في ذلك لتوزيعها على الأسر ذات الاحتياجات الملحة، وذلك لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة