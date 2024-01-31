“سجل بياناتك” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 الترم الاول عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net في جميع المحافظات

تصدر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة وذلك بعدم أن تم ظهورها في بعض المحافظات مثل القاهرة وبورسعيد والوادي الجديد وشمال سيناء، ومن المتوقع أنه سوف يتم ظهور هذه النتيجة في بعض المحافظات، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه النتائج إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لبقية المحافظات تباعًا عقب اكتمال عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، ويمكن للطلاب الحصول على هذه النتيجة من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024

من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي أو انتقل مباشرةً إلى موقع نتيجة نت.

اختر المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عنها.

حدد الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

أدخل رقم جلوس الطالب للاستعلام عن هذه النتيجة.

انقر بعد ذلك على كلمة “استعلام” للحصول على النتيجة.

وينبغي تنفيذ الخطوات بدقة حتى تحصلين على النتيجة بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024

أتاحت الوزارة الاستعلام عن النتيجة بواسطة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024، ويجدر بنا الإشارة إلى أن

أشار اللواء خالد عبد العال إلى اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة بنسبة نجاح وصلت إلى 78.4%، بالإضافة إلى ذلك أنه تم اعتماد نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، وكذلك نتائج إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، وأيضا نتائج المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتائج امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

والجدير بالذكر أن درجات المرحلة الإعدادية يتم توزيعها على النحو التالي :

اللغة العربية تكون من 40 درجة، وأما اللغة الأجنبية يتم تصحيحها من 30 درجة، وأما الدرسات الاجتماعية يكون مجموع درجاتها حوالي 20 درجة، وبينما العلوم يبلغ مجموع درجاتها حوالي 20 درجة، وأما الرياضيات يكون تصحيحها من 30 درجة يتم تقسيمها مابين الجبر والهندسة.

تم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 عبر موقع نتيجة نت الرسمي، الذي يوفر أكثر من طريقة لك للحصول على بيان رسمي بالدرجات الذي حصل عليها الطالب في كافة المواد، ويمكنك ترك اسمك ومحافظتك ورقم جلوسك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.