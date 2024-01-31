كشوف PDF.. كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي umbrella في عموم المحافظات

تعتبركشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أبرز الموضوعات المتصدرة على محركات بحث جوجل وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قبول دفعات جديدة من المواطنين في برنامج الدعم الاجتماعي من أجل مساعدة الفقراء ومحدودي الدخل من أجل تخفيف العبءالمادي عليهم، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وخطوات الاستعلام عنها.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في إطار حديثنا عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي الإشارة إلى أن الوزارة حددت بعض الشروط للتحقق من مدى استحقاقهم للانضمام إلى برنامج. الرعاية، وللتحقق من أهلية الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في عام 2024، ينبغي على المتقدم التأكد من توافر شروط الرعاية الاجتماعية التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية. تتضمن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم مقيمًا داخل العراق.

أن يكون حاملا للجنسية العراقية.

عدم امتلاكه لأي أصول ذات قيمة مالية عالية.

إدخال جميع البيانات ورفع كل المستندات بشكل صحيح وكامل.

الاوراق المطلوبة للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

وأما المستندات المطلوبة هي:

تقديم الهوية الشخصية العراقية.

مستند يتضمن إثبات الدخل الذي يحصل عليه المتقدم بشكل شهري.

امتلاك بطاقة التموين العراقية.

أن يكون لديه سجل مدنيا من أجل الحصول على دعم الوجبة الأخيرة.

خطوات تنزيل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن لأي مواطن عراقي تنزيل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

انقر بعد ذلك على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

حدد بعد ذلك الوجبة وهي السابعة والأخيرة.

أدخل بعد ذلك اسم المحافظة التي يقيم فيها المستفيد.

انقر بعد ذلك على ” أيقونة تنزيل أسماء المشمولين pdf”.

احفظ بعد ذلك الملف على هاتفك بكل سهولة.

ويمكنك التحقق من خلال اتباع الخطوات السابقة التحقق من كونك ضمن المشمولين أم لا.

من المقرر أن تعلن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الفترة القادمة بشكل رسمي، فحاليا تستعد وزارة العمل العراقية لصرف الرواتب للمستحقين في عموم المحافظات بشرط أن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنت سابقا.