بعد ساعات.. موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2024 شاملة الزيادة 100 ألف ريال وهذه التفاصيل

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق محل اهتمام كثيرون بالساعات الحالية، حيث مفترض أن اليوم هو الأخير من الشهر الميلادي وغدًا هو موعد الصرف كالمعتاد كل شهر، حيث اليوم الأول من الشهر الميلادي تُباشر الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية صرف الرواتب التقاعدين وبتقرير اليوم نوضح لكم موعد الصرف والزيادة الأخيرة التي شملت رواتب هذه الفئات، فضلًا كونوا معنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين فبراير

تجري العادة أن هيئة التقاعد الوطنية العراقية تبدأ بصرف الرواتب للمنتسبين لها باليوم الأول من الشهر الميلادي، حيث الصرف للأشخاص الذين كانوا يعملون بالقطاع المدني والقطاع العسكري، وتصل رسائل للمتقاعدين نصية بأن الإيداع تم في حسابهم البنكي، وتدعوا الهيئة المواطنين حينها بمتابعة هذه الرسائل ومراجعة الفروع للصرف من منافذ الدف الإلكتروني.

وعلى أساس هذا فإن الراتب سوف ينزل غدًا الخميس للكل، حيث الموعد الأول من الشهر الميلادي هو اليوم الثابت للإيداع، وحالة إن كان هذا اليوم إجازة رسمية فيتأخر الصرف، فأحيانًا ينزل للمتقاعدين يوم 2 أو 3 أو حتى يوم 5 من الشهر، ولكن للآن الراتب التقاعدي ينزل غدًا الخميس بموعده دون التأخير.

تفاصيل زيادة الرواتب للمتقاعدين بالعراق

الزيادة التي هي 100 ألف دينار عراقي، هي زيادة في الحد الأدنى للرواتب التقاعدية من مبلغ 400 إلى 500 ألف دينار عراقي، حيث وافق وزير العمل العراقي في وقت سابق على زيادة الحد الأدنى للراتب بهذه القيمة، وبدأ صرف الرواتب بالزيادة وفقًا للحد الأدنى من شهر ديسمبر المنصرم، بمعني أنها زيادة أساسية في حد الاستحقاق لكل شخص متقاعد وليس دفعة لشهر واحد فقط.