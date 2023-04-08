نظرًا لسؤال المشاهدين المستمر.. تعرف على موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل تلت التلاتة

جميع الأشخاص الذين يقومون بمتابعة مسلسل تلت التلاتة يبحثون عن موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل تلت التلاتة ، وذلك بعد عرض أول حلقة من المسلسل أمس الجمعة، وكانت أحداث المسلسل مشوقة للغاية، وقامت بجذب المشاهدين إلى المسلسل حتى يقوموا بمتابعته، إذ أنه منذ وقتها وقد بدأ التساؤل عن موعد إذاعة ثاني حلقة منه.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل تلت التلاتة

يتم التساؤل عن موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل تلت التلاتة من قبل الكثير من الجمهور، حيث أن هذا المسلسل نال على إعجاب العديد من الأشخاص من كل مكان في العالم د، وحصل على شعبية ضخمة للغاية، ومن المعروف أنه يتم عرضه على قناة صدى البلد، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، كما أن حلقة اليوم تكون الحلقة الثانية، وقد تم إذاعة أول حلقة من هذا المسلسل أمس الجمعة الموافق من 7 أبريل 2023م.

كما أن من بين أحداث المسلسل، فريدة توجد بقصر كبير بوجود زوجها أمجد، وأيضًا ابنها عمر، هذا بجانب أن الحالة المادية الخاصة بهم لا تكون مستقرة، هذا بجانب أن الحالة النفسية لفريدة تكون مضطربة، وهذا عقب أن عرفت خيانة أمجد، لهذا تقوم بأخذ القصر انتقامًا، ومن ثم سوف يقوم بتدبير جاء لها لكي يقوم بقتلها.

أبطال مسلسل تلت التلاتة

يشتمل هذا المسلسل على بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، وسلسلة من الفنانين الذين من بينهم مصطفى درويش، وكذلك محمد القس، بالإضافة إلى نجلاء بدر، وأيضًا ليلى أحمد زاهر، وغيرهم، كما أن هذا هبة الحسيني تكون المؤلفة.