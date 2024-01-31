هنا PDF تحميل نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في عموم المحافظات

يعد رابط نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 من أكثر أنواع الروابط التي يزداد البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك لأنها من أهم النتائج المصيرية التي يتحدد بها مستقبل الطلاب سواء المهني أو الأكاديمي، وقد أوضحت وزارة التعليم العراقية بأن مازالت أعمال التصحيح جارية، ومن المقرر ظهورها بكافة المحافظات خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من مراجعتها ورصد الدرجات، وفي هذا الصدد سوف نستعرض كافة المعلومات عن هذه النتائج إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

يبحث العديد من الطلاب عن رابط نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة من أجل إكمال تصحيح أوراق امتحانات للصف الثالث المتوسط بجميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وفي مختلف المدارس، وينبغي على الطلاب إدخال اسمهم

الثلاثي أو الرقم الامتحاني الخاص بهم للتحقق من درجاتهم، ومن اللافت للنظر لن يتم تحديد موعد مخصص لظهور هذه النتائج، ولكن طبقا لمصادر إعلامية تؤكد بأن النتائج سيتم نشرها بمجرد اعتمادها بعد انتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

رابط نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

رابط نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 سهل على العديد من الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج من خلال اتباع الطريقة التالية:

النقر على موقع وزارة التربية العراقية.

اضغط بعد ذلك على رابط النتائج.

حدد بعد ذلك الصف الدراسي وهو الثالث المتوسط.

ادخل بعد ذلك بيانات الطالب في الخانة المخصصة لها.

ومن ثم سوف تظهر بيانات الطالب ضمن كشوفات يمكنه تحميلها وتنزليها حيث إنها تكون بصيغة البي دي أف.

ومن خلال اتباع الخطوات التي ذكرناها سابقا يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال إدخال اسمهم ورقمهم الامتحاني.

خلال الفترة القادمة من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 في كافة المحافظات دفعة واحدة وليس بشكل تدريجي، حيث ستقوم وزارة التربية العراقية باعتماد النتيجة خلال مؤتمر صحفي ستكشف فيه عن الطلاب الاوائل ونسبة النجاح أيضا.