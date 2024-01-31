خطوات استخراج نتائج الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 “sharkia.gov.eg”

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في الشرقية عن كيفية استخراج نتائج الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024 حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء جميع عمليات التصحيح والمراجعة و، وسيتم رصد جميع درجات الطلاب إلكترونيًا عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن النتيجة.

خطوات استخراج نتائج الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه 2024

أعلن مدير التربية والتعليم بمحافظة الشرقية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي وذلك خلال نهاية الأسبوع الجاري بعد اكتمال عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ، ومن الجدير بالذكر أن السيد محافظ الشرقية سيقوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الأيام القادمة قبل ظهورها إلكترونيًا أو ظهورها في المدارس وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية.

أولًا قم بالدخول عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية من هنا. ثم اضغط على “نتيجة الشهادة الاعدادية”. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب . ثم اضغط على “عرض النتيجة”.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق العاشر من فبراير القادم وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة ، بعد انتهاء اجازة نصف العام التي تستمر لمدة أسبوعين ، ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوع دراسي وتبدأ امتحانات نهاية العام خلال شهر يونيو 2024 ، ويشهد الفصل الدراسي الثاني الكثير من الإجازات الرسمية منها اجازة عيد الفطر المبارك.