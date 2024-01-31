رسميًا.. عبدالله السعيد في صفوف الزمالك 2024

وقع لاعب كرة القدم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز السابق مع نادي الزمالك، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية 2024 والتي تنتهي مساء اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، إليكم المزيد من التفاصيل.

عبدالله السعيد في الزمالك

فقد وقع عبدالله السعيد على عقد انتقاله إلى فريق نادي الزمالك لكرة القدم اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، وذلك بحضور الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، حيث تم التعاقد على مدة موسم ونصف.

كما تم نشر أول صورة لعبدالله السعيد من داخل نادي الزمالك بعد التوقيع علي العقد في وجود هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك، وصديق اللاعب عبد الله السعيد ميدو كاتس.

نجاح صفقة انتقال ثنائي بيراميدز

فقد نجحت إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع عبد الله السعيد وسيف جعفر في الصفقة التي خرج منها ثنائي بيراميدز محمود صابر ورمضان صبحي، حيث يجتمع مندوب من نادى الزمالك في الوقت الحالي فى مقر اتحاد الكرة للقيام بقيد “السعيد” لاعب فريق بيراميدز فى صفوف الفريق الأبيض، وذلك بعد أن الاتفاق ما بين ناديي الزمالك وييراميدز على ضم اللاعب للقلعة البيضاء خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

كما أعلن مصدر في نادي بيراميدز عن تفاصيل الاتفاق المادي الذي تم مع إدارة نادي الزمالك بشأن انتقال ثنائي وقال أن الصفقة التي تمت بمقابل 21 مليون جنيه، وذلك بواقع 15 مليون مقابل السعيد و6 مليون جعفر، واضاف في تصريحاته إنه تم جدولة كافة المستحقات المتأخرة على نادي الزمالك لنادي بيراميدز وذلك من صفقة انتقال الثنائي عمر جابر ودونجا والتي جاءت بقيمة بـ 18 مليون جنيه على أن تسدد على 3 أشهر”.