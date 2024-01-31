Link.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 رابط منصة مظلتي

الرعاية الاجتماعية في العراق ، حيث يبحث العديد من المواطنين في العراق عن معرفة ما إذا كانوا مشمولين في الرعاية الاجتماعية، وهي إحدى أشكال الدعم التي يستفيد منها العديد من المواطنين في العراق ، و يتم من خلال الرعاية الاجتماعية مساعدة المواطنين في التعامل مع الضغوط المعيشية التي تنشأ نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العراق

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

بعد استعراض جميع الطلبات التي تم تقديمها للتأهل للرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق نتائج الاستعلامات عبر الرابط الرسمي لمنصة مظلتي والتي يمكنك الدخول اليه من هنااا https://spa.gov.iq/umbrella/

و تعتبر منصة مظلتي هي إحدى المنصات الإلكترونية التي أنشأتها الحكومة العراقية لتقديم جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية ، و عند الوصول إلى بوابة مظلتي الإلكترونية، يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة لعملية الاستعلام، بهدف معرفة أسماء المستفيدين المؤهلين للشمول في دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية

تتوفر العديد من شروط الاستفادة من الدعم عبر الرعاية الاجتماعية للمواطنين في العراق ، ويجب على المتقدم للرعاية الاجتماعية أن يكون من جنسية عراقية وأن يكون مقيمًا داخل العراق. أيضًا، يجب أن لا يكون لدى المتقدم أي وظيفة في القطاعات الحكومية أو الخاصة، ويجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا ، و لتقديم طلب الاستفادة من الرعاية الاجتماعية، يجب تقديم المستندات اللازمة، مثل بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وإثبات عدم انتمائه لأي وظيفة في المؤسسات العراقية ، و في حالة الزواج، يتعين تقديم شهادة الزواج وبطاقة الهوية الوطنية للزوجة.