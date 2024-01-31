“ظهرت الآن”.. نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024

أخيرًا تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان، والتي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وسبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج سيتم الإعلان عنها في المنصات الخاصة بالمحافظات كلًا على حدا، أو سيتم رفعها على الأنترنت من قبل المحافظات نفسها، وذلك بعد أن تنتهي كل محافظة من عمليات التصحيح وكذلك عمليات المراجعة والرصد والتجميع.

نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان

يمكنك الآن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية أسوان من خلال الخطوات التالية:

أولًا: قم بالدخول من هنا لمعرفة نتائج محافظة أسوان للصف الثالث الإعدادي.

ثانيًا: ستجد أمامك عدد من الخيارات، قم بالضغط على “رقم الجلوس”.

ثالثًا: عليك أن تكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابعًا: قم بالضغط على أيقونة “البحث” والتي تأتي في شكل عدسة مكبرة، وما هي إلا ثوان وستبدأ النتيجة في الظهور أمامك.

الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان

جديرًا بالذكر أن عدد الطلاب المسجلين في الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان هم سبعة وعشرون ألف طالب و 325، وحضر للاختبارات 26743 طالي وبلغت نسبة النجاح في المحافظة 88.2%، وذلك لأن حسب المحافظة قد تمكن من النجاح أكثر من عشرين ألف طالب، وأكدت مصادر مسؤولة في المحافظة أن النسبة ارتفعت عن العام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول في العام الماضي نسبة 82% فقط.

أما عن توزيع الدرجات للصف الثالث الإعدادي فهي كالتالي:

40 درجة لمادة اللغة العربية. 40 لمادة اللغة الإنجليزية. 20 درجة للدراسات الاجتماعية. 30 درجة للرياضيات. و20 درجة للعلوم.

وبذلك يصبح المجموع الكلي للفصل الدراسي الواحد 140 درجة.