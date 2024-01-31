اضبط الآن “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” متاح على جميع الاقمار الصناعية بأعلى جودة

قامت ادارة قناة طيور الجنة لنقل التردد الخاص بها مؤخرا بهدف تحسين جودة القناة وتزويدها بتقنيات عالية ومنذ ذلك الوقت يتساءل العديد من الناس في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024 لاعتبارها من أهم القنوات الكرتونية التي تقوم بتقديم محتوى يعمل على تنمية مهارات الاطفال ولكن بطريقة ترفيهية محببة لهم ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات تابعوا معي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكن لجميع الآباء والأمهات استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات ومشاهدة القناة بجودة أعلى من خلال التردد الموضح في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة.

تردد القناة: 11399.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكن لجميع متابعي قناة طيور الجنة استقبال التردد الجديد لها على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الموضح في النقاط التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة.

تردد القناة: 11399.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

اصبح الان من الممكن تنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة على جميع الاقمار الصناعية ومنها القمر الصناعي الذي يمكنكم الدخول عليها من خلال التردد الموضح في المقاطع التالية: