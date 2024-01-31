قبول 500 مواطن “رابط تنزيل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة” .. أعرف اسمك فيهم ولالا
يترقب العديد من المواطنين في الفترات الأخيرة ممن الذين قاموا بالتقديم على معاشات تكافل وكرامة تنزيل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة ، ويبحث الجميع من المواطنين المتقدمين عن رابط تنزيل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وفي السطور القادمة سنوضح لكم رابط تنزيل الاسماء الجدد في تكافل وكرامة وكيفية معرفة ما اذا كنت من المقبولين في معاش تكافل وكرامة للسنة الجديدة 2024 أم لا تابع معنا.
رابط تنزيل الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بعمل برنامج تكافل وكرامة منذ حوالي أربع سنوات ، ويهدف برنامج تكافل وكرامة إلى دعم الأسر صاحبة الدخل المحدود ، والعمالة غير المنتظمة ، هذا وقد حرصت الحكومة على تقديم دعم مادي لهذه الأسر لمواكبة التغيرات التي تحدث في الدولة في ظل انهيار الاقتصاد وتدهور الجنية المصري ورفع الاسعار على المواطنين, وفيما يلي سنعرض لكم خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة ورابط تنزيل الاسماء الجدد في تكافل وكرامة.
- أولا: يجب عليك الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا
- ثانيا: يجب بعد ذلك ادخال الرقم القومي المصري الخاص بك والذي قد قدمت به مسبقا على برنامج تكافل وكرامة .
- ثالثا: قم بالضغط على زر (استعلام) . اذا كنت من المقبولين في تكافل وكرامة سوف يظهر اسمك ضمن الاسماء الجدد المشمولين في الكشوفات , واذا لم تجد اسمك عليك التقديم مره أخرى على برنامج تكافل وكرامة بحيث تكون شروط التقديم متوافرة بك .