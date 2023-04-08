إصابة وفاء عامل بنوبة قلبية .. تعرف على تفاصيل حلقة رامز نيفر اند ح١٦

قام الأشخاص بالتساؤل حول تفاصيل حلقة رامز نيفر اند ح١٦ ، كما أن عمليات البحث ازدادت على معرفة تلك الضحية الجديدة التي سوف تقع بفخ برنامج رامز جلال، الذي يدعى ببرنامج رامز نيفر إند بالموسم الرمضاني لهذا العام 2023، حيث أن هذا البرنامج قام بتحقيق تفاعل ضخم وهائل من جانب الجمهور الذي يعشق رامز جلال، وبرنامجه، ويتم البحث كل يوم عن صيف الحلقة الجديدة، لكن صيف الحلقة السادسة عشر كان بالأمس، حيث أنه كان أمير عيد، أما ضحية الحلقة السابعة عشر سنتعرف عليها الليلة.

تفاصيل حلقة رامز نيفر اند ح١٦

لقد كانت تفاصيل حلقة رامز نيفر اند ح١٦ شيقة وممتعة للغاية، فقد كان ضحية الحلقة، أمير عيد، حيث أنه قد وقع بالله الذي قام رامز جلال بإعداده له بمقلب المطعم الطائر، هذا بجانب أن تلك الحلقة لقيت تفاعل هائل، وكان معدل المشاهدة كبير للغاية، كما أنه من المحتمل أن يكون ضيف الحلقة الجديدة اليوم، على قناة ام بي سي مصر مميز للغاية.

موعد عرض رامز نيفر إند الحلقة 16

يتم عرض برنامج عرض برنامج جلال، رامز نسفر إند على قناة mbc مصر المجانية وغير المشفرة كل يوم في الساعة السادسة والربع مساءًا، وذلك بتوقيت القاهرة، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج الخاص برامز جلال يتم إذاعته كل رمضان في كل عام على نفس القناة أن بي سي مصر، ومن المعروف أن رامز جلال يقوم بدعوة الأشخاص للبرنامج بدون علمهم، ومن ثم يبدأ المقلب بهم، ويكونوا ضحيته.