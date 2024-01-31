pdf كشوفات أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024 بالعراق موقع وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ممثلةً بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، عن كشوفات أسماء نقل النفوس في العراق لعام 2024 م، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى توفير الخدمات الإلكترونية للمواطن العراقي، حيث يمكن الاستعلام عن هذه الكشوفات من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية العراقية وتتضمن هذه الكشوفات أسماء المواطنين العراقيين الذين تم نقلهم من محافظة إلى أخرى خلال شهر يناير من العام الجاري، وذلك وفقاً لشروط الاستحقاق التي حددتها الوزارة وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات نقل النفوس على المواطنين العراقيين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

الاستعلام عن نقل النفوس عبر حكومة المواطن

يمكن الاستعلام عن قبول طلب نقل النفوس إلكترونيًا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

فتح متصفحك وانتقل إلى الموقع الإلكتروني بوابة الحكومة الإلكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على علامة التبويب “الخدمات الإلكترونية”.

انقر على رابط “بوابة الحكومة المواطن الإلكترونية”.

انقر على رابط “كشوفات أسماء نقل النفوس في العراق الوجبة الجديدة”.

أدخل رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم الخاصين بك.

انقر على زر “استعلام”.

ستظهر لك جميع أسماء نقل النفوس والكشوفات الخاصة بالوجبة الجديدة.

انقر على زر “حفظ” لحفظ الكشوفات على جهازك.

شروط نقل النفوس وجبة يناير 2024

نقل قيد النفوس في العراق هو إجراء يسمح لشخص مقيم في العراق بتغيير محل قيده إلى منطقة أخرى. ولكي يتمكن الشخص من القيام بذلك، يجب عليه استيفاء الشروط التالية: