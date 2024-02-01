الان ننشر رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق وخطوات الحجز الإلكتروني reg.nid-moi.gov.iq

تعد البطاقة الوطنية من أهم المستندات الرسمية التي يجب توافرها لدى كافة الأشخاص في العراق، ويتساءل العديد من المواطنين التي تود استخراجها على رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق حيث أوضحت هيئة الأحوال المدنية بأنه تم العمل على الغاء الرابط القديم وتفعيل رابط جديد، وحتى تتمكن من التقدم بطريقة صحيحة، يمكنك متابعة السطور التالية للتعرف على كافة التفاصيل.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق

أوضحت هيئة الأحوال المدنية بالعراق بأنه تم العمل على اصدار رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق، وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالأحوال المدنية العراقية من خلال الضغط على الرابط التالى اضغط هنا

يتم تسجيل الدخول على الموقع، اختيار حجز موعد، ويتم اختيار الموعد التي يتناسب معك من ضمن المواعيد المتاحة على الشاشة.

بعدها يطلب الموقع التوجه إلى أقرب فرع من فروع المديرية لإتمام باقي الإجراءات.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالشخص التي يود استخراج البطاقة، ومن الضروري التأكد من صحة البيانات بعد التسجيل.

حتى تتمكن من تأكيد الحجز الخاص بك، يلزم على الشخص تسجيل الرقم الهاتفي، والضغط على إرسال الطلب.

شروط استخراج البطاقة الوطنية العراقية

بعد أن تم التعرف على الخطوات الصحيحة في حجز موعد لاستخراج البطاقة الوطنية بالعراق، يتساءل العديد من الأشخاص على الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في كافة المتقدمين، وهى كالتالي: