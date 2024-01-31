استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 لمتابعة أفضل البرامج الوثائقية الرائعة على مدار اليوم

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 يبحث عنه الكثير من الأفراد، حيث تعد هذه القناة واحدة من أفضل القنوات التي تقدم البرامج المتنوعة الخاصة بعالم الحيوان والغابات والبحار، فتقدم أفلامًا وثائقية مميزة توضح الحياة البرية لمختلف الحيوانات، وتنجح في جذب الكثير من المتابعين وتحقيق نسب مشاهدات عالية، وتوفر تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية و تعرض المحتوى بالجودة عالية والجودة المتوسطة و نوضح تردداتها فيما يلي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

يرغب عدد كبير من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم العربي في تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 ، حيث تقدم هذه القناة محتوى فريد من نوعه يجعلها مميزة بين القنوات الأخرى، فهي توضح الحياة البرية عالم الحيوان بشكل يومي وفي مختلف الأوقات حتى يتعرف المتابعون على طبيعة حياة هذه الكائنات ونعرض فيما يلي ترددها:

التردد: 11804.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة ناشيونال جرافيك HD

ويمكنك متابعة محتواها المتميز وبرامجها المتنوعة في عرض حياة مختلف الكائنات على كوكبنا بجودة عالية وباشارة قوية من خلال هذه الإحداثيات:

تردد القناة: 11411.

معامل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جرافيك على العرب سات

كما يمكن تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي العرب سات حتى تتمكن من مشاهدة برامجها والتعرف على الحياة البرية والبحرية ومشاهدة الأفلام الوثائقية الحصرية، من خلال بيانات التردد التالية:

تردد القناة: 11804.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد القناة SD

ويمكن متابعة محتوى هذه القناة من برامج وأفلام وثائقية على مدار اليوم بالجودة المعتادة، وذلك من خلال تنزيل التردد التالي على جهاز الاستقبال الخاص بك: