نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر الترم الأول 2023 / 2024.. الرابط والخطوات

يمكنك الآن أن تعرف أخيرًا نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر، وذلك بعد أن أعلنت المحافظة عن نشر النتائج بعد اعتمادها، خاصة بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان عن نتائج المرحلة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 هو أمر داخلي للمحافظات، كل محافظة عليها أن تنتهي من عمليات التصحيح حسب أعداد الطلاب فيها، ومن ثم تقوم بالنشر بعد اعتماد النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر

ظهرت اليوم نتائج الشهادة الإعدادية في أغلب المحافظات المصرية، وذلك بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة أن النتائج هي شأن داخلي للمحافظات، وذلك لأن أعداد الطلاب في مرحلة الإعدادية كثيرة للغاية، وبالتالي في حال انتهاء المحافظة من عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة، ومن ثم التجميع والرصد تقوم باعتماد النتائج من المحافظ وفورًا تنشر النتائج، سواء على المواقع المخصصة للنتائج أو من خلال بوابة المحافظة.

إليك رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر:

قم بالدخول على رابط النتيجة من هنا. يعدها عليك أن تضغط على “رقم الجلوس”. في الخانة المخصصة لرقم الجلوس عليك كتابة رقم جلوس الطالب والتأكد من صحته. أخيرًا اضغط على أيقونة البحث لتظهر لك نتيجة الطالب، ويمكنك إعادة البحث عن أرقام أخرى كما تريد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الأقصر

جديرًا بالذكر أن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية بالأقصر قد صرح بالأمس أن لجان النظام والمراقبة في المحافظة تعمل على قدم وساق، وذلك من أجل الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق، وذلك لكي يتثنى للمحافظة نشر النتائج في أسرع وقت.

وأكد السيد خالد أن قوائم المتفوقين والأوائل قد تم تحديدها بالفعل واعتمادها أيضًا من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.