رابط منصة مدرستي 1445 وطريقة التسجيل في المنصة للاستفادة من الخدمات

في السنوات الدراسية الأخيرة تحديدًا بعد وباء فيروس كورونا العالمي وقد استطاعت المنصة التعليمية الأشهر الآن في السعودية “مدرستي” أن تقدم أفضل ما لديها لخدمة الطلاب والمعلمين والمشرفين وكذلك أولياء الأمور حتى تمكنت من تقديم خدماتها لما يقرب من 6 مليون طالب وطالبة في المملكة ويستفيد منها الكثير من الفئات الأخرى في العملية التعليمية، لهذا يجب على جميع المشاركين في تلك العملية معرفة طريقة التسجيل في مدرستي لسهولة الوصول إلى كافة تلك الخدمات في أي وقت فكيف يتم التسجيل.

التسجيل في منصة مدرستي

يحتاج جميع الطلاب الآن في المراحل المختلفة إلى إنشاء حساب في منصة مدرستي لأن المعلمين صاروا يعتمدون عليها في العديد من النقاط مثل رفع الواجبات المدرسية أو رصد الدرجات أو إضافة بنك الأسئلة وما إلى ذلك من خدمات ضرورية للطلاب في أي مرحلة تعليمية وليس الطلاب والتلاميذ فقط بل على المعلمين والمشرفين حتى يكون صلة وصل بينهم تسهل من التواصل بين الجميع بما في ذلك أولياء الأمور، والاستفادة من المنصة في جميع تلك الخدمات إليكم خطوات التسجيل:

النقر على رابط منصة مدرستي ثم التسجيل ولكن بمساعدة الحساب المسجل في منصة Microsoft.

يقوم الطالب أو المعلم أو أيًا من يقوم بالتسجيل بإضافة اسم المستخدم المحفوظ مسبقًا وكلمة سر هذا الحساب.

عندما يختر الدخول سيتم تحويله مباشرةً إلى منصة مدرستي ليقوم بالتعرف على الخدمة المطلوبة مثل رفع الواجبات المدرسية.

خدمات منصة مدرستي

تتمثل أهم الخدمات التي تطرحها المنصة في: