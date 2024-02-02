زيادة 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين بالعراق.. الوزارة توضح الحقيقة

فاجئت وزارة المالية بالعراق كافة المتقاعدين بشأن زيادة مالية جديدة وصلت نسبتها إلى 100 ألف دينار يحصل عليها المتقاعدين في العراق مما جعلهم في وضع لا يحسدون عليه ويرغبون في الحصول على تلك الرواتب في أقرب موعد من أجل التأكد من هذه الزيادة والاستفادة منها، ولكن متى يصرف معاش التقاعد في العراق وتفاصيل الزيادة المالية الجديدة.

حقيقة زيادة رواتب التقاعد 100 ألف دينار للمتقاعدين

حسب الأوضاع الاقتصادية والمادية الأخيرة فإن وزارة المالية قد ناقشت هذا القرار بشأن الإضافة المالية الجديدة التي تُمنح للمتقاعدين وتضاف إلى راتب التقاعد الخاص بهم جميعًا مع الشهر القادم وهو شهر فبراير حيث ينزل الراتب في بداية الشهر، وبمجرد نزول الراتب يستطيع الجميع الحصول عليه من خلال أجهزة الصراف الآلي الموزعة في الكثير من المناطق بالعراق وسيتم التأكد من تلك الزيادة بالفعل بمجرد الحصول على هذا الراتب المنتظر.

وهناك طريقة أخرى يستطيع المتقاعد أن يتأكد من خلالها من تلك الزيادة وهي من موقع وزارة المالية إذ يقوم المتقاعد بالتسجيل لكي يدخل إلى البوابة ثم يقوم بعرض تفاصيل معاش التقاعد الخاص به لمعرفة القيمة الجديدة بعد الزيادة وليتحقق منها إذ أن من المفترض أن يزيد راتب كافة المتقاعدين بقيمة 100 ألف ريال لكل منهم.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

من ناحية أخرى فإن وزارة المالية قد سبق وحددت النقاط التي يجب الالتزام بها من أجل حصول المتقاعد على راتبه وأوضحت أنها كالتالي: