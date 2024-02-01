نزلت هنا.. مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 و 10 والقنوات الناقلة للمسلسل مجاناً بجودة عالية

يعرض رض مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 والأخيرة على منصة شاهد الإلكترونية بجودة HD، وفي يوم الخميس على قناة MBC مصر وكذلك في يوم الجمعة على قناة ON E، حيث يمتاز هذا العمل الضخم بأحداثه السريعة والمميزة التي جعلته يحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على المنصة، إذ يتناول القضايا الاجتماعية والنسائية بشكل سلسل، والجدير بالذكر فإن هذا المسلسل من بطولة الفنانة غادة عادل والفنان طه الدسوقي وباقة من ألمع النجوم في الوطن العربي.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 9

استطاع مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 أن يتربع قائمة أول أفضل المسلسلات المصرية منذ بداية عرضه خلال هذا الشهر، ففي تمام الساعة 12 مساء بتوقيت القاهرة يتم عرض المسلسل على منصة شاهد بمعدل حلقتين أسبوعيًا، حيث تؤدي الشخصية الرئيسية الفنانة غادة عادل التي تشغل منصب مديرة المكتب، ويشارك البطولة الفنان طه الدسوقي بدور نديم.

وبسبب تصريح الشركة المنتجة بأن نهاية المسلسل سوف تكون يوم الأربعاء 31 يناير عند تمام الساعة 1 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية أثار جدل العديد من المتابعين، خاصة بعد تحقيقه نسبة مشاهدة عالية.

أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 والأخيرة

من المنتظر أن تكشف الحلقتين الأخيرتين العديد من الأسرار الغامضة التي يخفيها نديم أبو سريع على مديرة المكتب أماني النجار، والتي منها كشف هويته الحقيقية بالإضافة إلى علاقته بموكلها محمد الوكيل، وبأنه ليس مريض كما يدعي وأيضا سبب زواجه المفاجئ من رام الله زميلته بالمكتب.

يمكنكم متابعة مسلسل حالة خاصة وغيرها من الأعمال الأصلية الحصرية التي تُعرض لأول مرة من خلال رابط منصة Watchit الإلكترونية، وفيما يلي خطوات اجراء ذلك: