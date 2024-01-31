ضبط تردد قناة نيمو كيدذ... بخطوات سهلة استقبل القناة وفرح اولادك وبناتك الــ 24 ساعة

بعد نجاح البث التجريبي لتردد قناة نيمو للأطفال علي النايل سات الذي لاقي إقبال شديد ومشاهدة من قبل الأطفال، ذادت عمليات البحث والتنقيب عن تردد القناة وطريقة ضبطها واستقبالها علي النايل سات باستخدام الري موت دون الحاجة إلي فني مختص، وفي هذا الموضوع نوضح لكم بيانات التردد وخطوات استقبال القناة وأيضا إعادة ترتيب القنوات.

تردد قناة نيمو للأطفال

تتميز قناة نيمو بالمحتوي الجذاب الذي يحمل الرسالات المخفية للأطفال لحثهنيموم علي سماع نصائح الأبوين وعدم ارتكاب الأخطاء، كما يقدم الأناشيد الترفيهية التعليمية التي تثري عقول أطفال العرب ببعض القيم الحميدة، للقناة فقرات جميلة وبرامج شيقة مثل توم اند جيري وغيرهم من برامج ومسلسلات الرسوم المتحركة، وجاءت بيانات التردد لاستقبال القناة عبر القمر الصناعي النايل سات تكتب كالتالي:

تردد قناة نيمو (11678)

معامل الاستقطاب عمودي (V)

معدل ترميز القناة (27500)

معد تصحيح الأخطاء 5\6

جودة بث القناة عبر التلفاز (HD)

تنويه يظهر اسم القناة باللغة الأجنبية باسم (NEMO KIDS)

طريقة ضبط تردد قناة نيمو الجديد 2024 علي الرسيفر

كثيرًا ما يلجاء الشخص إلي الحصول علي قناة معينه ولاكن لا يريد الذَّهاب إلي فني مختص من أجل قناة واحدة أو اثنين، وفي السطور القليلة القادمة نضع معًا خطوات تسهل علي أي شخص الحصول علي القناة محل البحث وضبط ترددها من المنزل.