اعـرف مجموعـك كام!!.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس جميع المراكز

يترقب الطلاب نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية للفصل الدراسي الاول وذلك بعدما اعلنت عدد من المحافظات ظهور النتيجة مثل القاهرة والجيزة، ومازالت عمليات تصحيح الاوراق في مراكز الكنترول قائمة وجاري العمل على رصد ومراجعة الدرجات، وفور اعتمادها من قبل المحافظ سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ولذلك يتساءل الطلاب عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الترم الاول للشهادة الاعدادية وهذا ما نقدمه اليكم خلال سطور المقال.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية

أدي الطلاب امتحانات نصف العام في الفترة بين 17 حتى 24 يناير وبعدها بدأت مراكز الكنترول في تصحيح الأوراق وفور الانتهاء من اعداد كشوفات الدرجات ستكون متاحة على المواقع الالكترونية قبل ظهورها بالمدارس حتي يحصل عليها الطلاب بسهولة، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بشكل رسمي خلال الايام القليلة القادمة بعد اعتمادها من المحافظ، ولهذا تسود حالة القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور ولكن وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر شحاته أكد أن نسب النجاح مرتفعة في مختلف المواد الدراسية.

بدأ الطلاب رسميا اجازة منتصف العام بداية من يوم السبت 27 يناير والتي من المقرر أن تنتهي في 9 فبراير القادم، على أن تكون بداية الفصل الثاني يوم السبت 10 فبراير وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم، وبخصوص النتيجة تفصلنا ساعات على اعتمادها رسميا وستكون جاهزة للطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024

يتساءل الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية وذلك بعدما اكدت المديرية أنها ستكون بشكل الكتروني قبل الاعلان عنها بالمدارس، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية كما يلي: