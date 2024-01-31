“رابط مفعل”.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 الترم الاول من موقع نتيجة نت محافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024، بدأت نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 في الظهور بعدد من المحافظات المصرية بعد أن انتهت أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات التابعة لتلك المحافظات، حيث تم الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظات بورسعيد والقاهرة والجيزة والاسكندرية بنسب نجاح تخطت حاجز الـ70%، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 عبر موقع المديرية التعليمية أو موقع نتيجة نت، واليكم الخطوات.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 بشكل الكتروني من خلال زيارة الرابط المرفق اسفله، وكان الطلاب قد أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية خلال الاسابيع الماضية في كافة المحافظات وسط اجراءات ورقابة مشددة لمنع الغش بكل صوره وبأشكاله، فيما لم تسجل أي مديرية تعليمية شكوى من صعوبة الامتحانات مما يعني أنها كانت في مستوى الطالب المتوسط، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 عبر موقع نتيجة نت الرسمي:

قم بزيارة موقع نتيجة نت.

اختر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

اختر اسم المحافظة التابع لها “القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، دمياط، الاقصر،…….”.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الآن يمكنك أيضا البحث باستخدام اسم الطالب الرباعي.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة فورا بالدرجات في كل المواد الاساسية والغير اساسية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

وتعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في جميع المحافظات من الاشياء الهامة بالنسبة لك الطلاب المقيدين بها، حيث يسعون جميعا للحصول على اعلى درجات بها حتى يلتحقون بالمدرسة الثانوية التي يريدونها، إذ أنها بوابة للالتحاق بمرحلة تعليمية جديدة، علما بأن اجمالي مجموع في كلا الفصلين الدراسين من 280 درجة، أي بواقع 140 درجة لكل ترم، ويمكنك الآن من خلال التعليقات ترك كافة البيانات الخاصة بالطالب لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.