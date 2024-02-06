طريقة دفع رسوم إيقاف الخدمات 1445 من خلال منصة ناجز الحكومية

بهدف تسهيل الوقت على المواطنين قد أعلنت وزارة العدل أن رسوم إيقاف الخدمات يمكن سدادها بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية “ناجز” دون أن يضطر العميل أن يتجه إلى مكاتب العمل لإتمام الخدمة، إذ يطلب من المتأثرين بإيقاف الخدمات رسوم معينة من أجل عودة الخدمات مرة أخرى لهم ولدفع تلك الرسوم إلكترونيًا من ناجز تابعوا معنا.

طريقة سداد رسوم إيقاف الخدمات

وفقًا لقرار وزارة العدل فإن إيقاف الخدمات يحب أن تسدد الرسوم الخاصة به لأي شخص متضرر حتى يضمن عودة تلك الخدمات من جديد وبالفعل تم اختيار منصة ناجز من أجل دفع الرسوم من خلالها كالتالي:

النقر على بوابة ناجز الرقمية لتسجيل الدخول.

سيحتاج الموقع نقل رمز التحقق بعد كتابة الاسم والرمز السري.

تقوم المنصة بالتحميل لعرض أول صفحة بها والتي تشمل عدد من الخدمات المختلفة ينقر على سداد المدفوعات منها ثم يضيف في الخطوة القادمة رقم الفاتورة الخاص بإيقاف الخدمات 169 ويتأكد من صحته وينقر على موافق بعدها.

ومن أجل سداد المبلغ إلكترونيًا يقوم العميل باختيار المصرف الذي يتعامل معه وينقر على المدفوعات الحكومية من منصة ناجز ثم بعدها فاتورة إيقاف الخدمات.

في النهاية على العميل اختيار زر سداد لاتمام الدفع بنجاح لعودة الخدمات مرة أخرى.

شروط رفع إيقاف الخدمات

وذكرت الوزارة الشروط المطلوبة لعودة الخدمات الموقوفة مرة أخرى للمتضررين وهي: